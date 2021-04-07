Красноярск, , 11:44 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 7 апреля выявлено 67 639 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 123 случая заражения.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, за сутки в регионе выздоровели сто человек, за весь период пандемии — 62 591.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 3234 жителя Красноярского края, в том числе 11 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в регионе выявили 122 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 99 человек, скончались семь ковид-пациентов.

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