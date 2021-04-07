Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении законопроект, который предусматривает различные меры социальной поддержки для тех, кто в годы Великой Отечественной войны проживал на территории Ленинградской области, оказавшейся, вместе с Ленинградом, в кольце фашистской блокады. Эти граждане смогут получить социальные выплаты от Северной столицы.

Поправками в Социальный кодекс предусматривается ежемесячная денежная выплата и доплата к пенсии по инвалидности. Также им будет предоставлено право на льготный проезд в общественном транспорте и право на оздоровительный отдых за счет городского бюджета.

Статью 2 Социального кодекса Санкт-Петербурга предлагается добавить словами следующего содержания: «Ленинград в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — территория, находившаяся в кольце фашистской блокады Ленинграда в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года». Действие закона распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

«По инициативе Законодательного собрания уже были отменены ограничения по сроку проживания в Ленинграде в период Великой Отечественной войны. Теперь новый законопроект определяет, что правами и льготами жителя блокадного города наделяются все, кто в те годы оказался на территории внутри блокадного кольца — независимо от административно-территориального деления Ленинграда и области. Отмечу, что в течение 2020 года в органы социальной защиты обратилось 40 человек, переживших блокаду в пригородах и областных поселках», — прокомментировал новацию глава Заксобрания Вячеслав Макаров.

Он добавил, что в Социальном кодексе не должно быть никаких неясностей, допускающих возможности двойного толкования статуса блокадников, а также бюрократических барьеров, препятствующих получению социальной помощи.

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