Белгород, , 11:48 — REGNUM В причастности к незаконному обороту запрещённых веществ в Белгороде подозревается 31-летняя жительница Корочанского района Белгородской области. Женщину задержали с поличным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемую задержали во время размещения наркотика в тайнике. В ходе личного досмотра и на месте оперативники изъяли 51 свёрток с порошкообразным веществом общей массой 26,63 грамма.

«Дали координаты, приехала, забрала. Обещали заплатить по 450 рублей за штучку», — пояснила женщина полицейским.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».