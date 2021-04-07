Бразилиа, , 11:42 — REGNUM Экс-нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва), ныне выступающий за «Палмейрас» (Бразилия) Луис Адриано сдал положительный тест на коронавирус ‑ и нарушил карантин. Об этом он написал 7 апреля в Instagram.

«Я не должен был выходить из дома. Допустил ошибку, признаю её», — написал он.

Форвард рассказал, что попал в аварию после нарушения карантина. По его словам, он хорошо себя чувствовал, и 5 апреля проигнорировал рекомендации медштаба клуба, так как ему нужно было забрать мать из торгового центра в Сан-Паулу.

На выезде с парковки Адриано на автомобиле столкнулся с велосипедистом.