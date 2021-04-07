Москва, , 11:42 — REGNUM Министерство сельского хозяйства РФ дает понять, что если в стране и произойдет резкий рост цен на продукты питания, то в силу обстоятельств непреодолимой силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заверения ведомства о том, что в РФ нет предпосылок для роста цен на продовольствие.

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«Здесь нет никакого оптимизма? Что значит «ситуация на рынке стабильная»? Это значит, что если будет какой-то рост цен, то Минсельхоз не имеет к нему никакого отношения, — сказал Делягин. — Минсельхоз говорит, что на рынке все спокойно. Оснований для роста цен нет. А если произойдет какой-то рост цен, то в силу обстоятельств непреодолимой силы. Это, с одной стороны, успокаивание людей, а с другой стороны, это выглядит как попытка Минсельхоза РФ снять с себя всякую ответственность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что в настоящее время наивно рассчитывать на то, что цены в РФ не будут расти.

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