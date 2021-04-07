Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области за сутки число вылечившихся от COVID-19 превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 105 и 87. Также зафиксированы новые летальные исходы. Такие данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

По информации на 7 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 51 481 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 87.

Победили болезнь 48 232 пациента, в том числе сутки выписаны 105 человек. Доля выздоровевших составила 93,7%. Официально диагноз COVID-19 поставлен 2222 пациентам.

Также в Ульяновской области умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом. Всего в регионе от COVID-19 скончались 1027 человек.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что с начала 2021 года более 900 жителей отдаленных поселков прошли обследование на мобильном центре здоровья. Исследование показало, что 67% обследованных имеют избыточную массу тела, 56% — повышенное артериальное давление, а 33% — повышенный уровень холестерина крови.