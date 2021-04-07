7 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Принятие на себя роли посредника в Трехсторонней контактной группе по Донбассу для Варшавы станет удобным способом объяснить, почему она проявляет пассивность на украинском направлении. Если до сих пор активная политика здесь приносила Польше больше разочарований, чем пользы, то соблюдение ею вынужденного нейтралитета, возможно, окажется более перспективной для нее игрой.

Станислав Стремидловский, , 12:09 — REGNUM



Польша и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу, передает РИА Новости. «Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу, — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». — Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины».

Проправительственный польский портал wPolityce назвал предложение Кравчука «интересным». При этом издание привело позицию вице-премьера Украины Алексея Резникова, который «подчеркивал, что необходимо найти новое место для переговоров трехсторонней группы, поскольку нет доверия к Белоруссии», и пояснил, что украинская делегация не будет участвовать в них, если они продолжатся в Минске. Интрига в том, что бывший украинский президент назвал в первую очередь Польшу в качестве возможного сменщика белорусской площадки. Это создает для Варшавы как возможности, так и вызовы. Что касается первых, то она получит возможность, будучи принимающей стороной, выходить напрямую на представителей России в Трехсторонней группе, а также опосредовано на таких участников «нормандского формата», как Германия и Франция. Для Польши, которая после избрания президентом США Джо Байдена лишилась возможности разыгрывать американскую карту в своей внешней и внутренней политике, это является способом расширить горизонты.

Леонид Кравчук В.С.Білецький

Прежде всего за счет налаживания диалога с Москвой. Ведь никто не мешает польским дипломатам днем присутствовать на переговорах по урегулированию в Донбассе, а вечером обсуждать иные вопросы с российскими коллегами. Помимо того, Варшава сможет усилить свое влияние на Киев, с которым у нее есть свои сложности. Однако нельзя не понимать и того, что это означает определенное сковывание внешнеполитической линии Польши на украинском направлении, на что намекнул Кравчук, когда сказал, что «никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины». Иными словами, если Варшава согласится на роль посредника в Трехсторонней группе, ей придется серьезно пересмотреть свое участие в форматах, где она работает с Киевом. Во-первых, это может затронуть военное сотрудничество Польши с Украиной по совместной литовско-польско-украинской бригаде имени князя Константина Острожского (ЛитПолУкрбриг). Во-вторых, созданный на уровне министров иностранных дел Люблинский треугольник, в котором присутствуют Варшава, Вильнюс и Киев.

Помимо того, Польше придется быть аккуратной и осторожной с заявлениями относительно Донецкой и Луганской Народных Республик и России, поскольку критические замечания в отношении их создадут Варшаве имидж ангажированного посредника. Вплоть до того, что будет публично поставлен вопрос о переносе переговорной площадки в другое место. Вряд ли такой дипломатический скандал нужен Польше. Пойдет ли она на сознательное ограничение своей внешней политики, дав согласие на предложение Кравчука? А почему бы и нет. Для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) это станет удобным способом объяснить, почему она проявляет пассивность на украинском направлении. PiS в последнее время демонстрирует некоторую отстраненность от Киева. Так, во время встречи 1 апреля в Будапеште глав правительств Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого, а также председателя итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, польские оппозиционные журналисты и политики обвинили именно своего премьера в том, что на саммите не был обсужден «украинский вопрос» и Украина не фигурировала во время обсуждения. Принятие на себя роли Минска позволит правящей партии парировать такие уколы.

Матеуш Моравецкий Premier.gov.pl

Это также даст ей возможность усмирить выходцев из Восточных Кресов и патриотических организаций, которые со своей стороны давят на «Право и Справедливость», требуя решительных действий против проявлений антипольского национализма на Украине. Кстати, последнее и в интересах Киева, который сталкивается с аналогичными проблемами со своими собственными националистами, заставляющими украинские власти поднимать в общении с Варшавой темы исторической памяти, восстановления на польской земле памятников боевиков УПА и ОУН (организации, деятельность которых запрещена в РФ) и тому подобное. Так что Варшаве есть над чем подумать. Если до сих пор активная политика на украинском направлении в частности и восточном в целом приносила Польше больше разочарований, чем пользы, то, возможно, соблюдение ею вынужденного нейтралитета как посредника окажется более перспективной для нее игрой.