Джакарта, , 11:41 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило гибель 124 жителей провинции Восточная Нуса-Тенггара из-за наводнения и оползней, сообщает Kompas.

По данным агентства, 67 человек погибли на Флоресе, 28 человек — в округе Лембата, 21 человек — в округе Алор, три человека — в округе Малакка, два человека — в округе Сабу, два человека — в Купанге и один человек — в округе Энде.

Между тем 74 человека все еще числятся пропавшими без вести.

Правительство Индонезии продолжает работать над устранением последствий стихийных бедствий в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии окажет финансовую помощь пострадавшим от наводнения семьям.

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