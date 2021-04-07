Ярославль, 7 апреля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье мошенничество при проведении капитального ремонта систем теплоснабжения жилого дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Рахимов Проверка дома

По версии следствия мошеннические действия обнаружены при замене стояков и труб систем теплоснабжения в доме №4 по улице Елены Колесовой в Дзержинском районе Ярославля. Нарушения выявила проверка прокуратуры Дзержинского района, об итогах проверки жителям пострадавшего дома рассказали в прокуратуре Ярославской области.

«Прокуратурой Дзержинского района города Ярославля ранее проведенной проверкой выявлены факт отступления подрядной организацией от рабочего проекта ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения объекта в части изменения диаметров врезок труб на 15 стояках. Материалы проверки в порядке части 2 пункта 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлены в ОМВД России по Дзержинскому городскому району для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщил жителям начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Владимир Китаев.

Капитальный ремонт в доме проводился в 2020 году за счет средств регионального фонда капитального ремонта. Деньги были выделены из ежемесячных взносов ярославцев за капремонт, поступающих на счет фонда. Согласно системе ГИС ЖКХ, на эти цели было выделено 5,4 миллиона рублей. Деньги перечислены подрядчику после подписания акта выполненных работ. Правда, уже после оплаты капремонта прокурорская проверка показала несоответствие проекту реально проведенных работ.

Михаил Рахимов Оценка диаметра труб

«3 февраля у нас была проверка прокуратуры. Обнаружено множество несоответствий диаметров стояков и лежаков в подвальном помещении нашего дома, отступления от проекта. Все это зафиксировано. Дом находится в общем котле. Ответственность за выбор подрядчика, за качество его работы несёт фонд капитального ремонта. Представитель фонда подписал акт выполненных работ и принял их. К нам на дом в январе приезжали представители областных СМИ. Говорилось о том, что ситуация находится на личном контроле губернатора. Хотелось бы вмешательства Дмитрия Миронова», — говорит житель дома на Елены Колесовой Михаил Рахимов.

Это уже не первый случай, когда жители домов недовольны работами, проведенными под эгидой фонда капремонта. Как ранее сообщало ИА REGNUM вот уже четвертый год не сдан дом на проспекте Ленина в Ярославле, где должен быть выполнен капитальный ремонт кровли, пять лет пытаются добиться переделки кровли жители дома на Закгейма, 35, в зимний период 2021 года была по-прежнему разобрана кровля дома на улице Юности, 32. При этом в региональном фонде капитального ремонта всячески препятствуют уходу домов на специальные счета, чтобы самостоятельно контролировать проводимые ремонтные работы и выбирать подрядчика. Жители добиваются такого права только через суд.