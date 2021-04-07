Москва, , 11:40 — REGNUM Чтобы сохранить своё здоровье жители России чаще всего проходят медосмотры, диспансеризацию и сдают анализы (37%), приводит данные ВЦИОМ.

Каждый четвертый опрошенный (26%) поддерживает здоровье занимаясь физкультурой и спортом (26%). 18% респондентов следят за питанием. Пьют лекарства 10%. Ведут здоровый образ жизни еще 10%.

Мнения о пользе диспансеризации разделились: 45% граждан считают, что диспансеризация — это формальная процедура и не помогает в диагностике заболеваний. 40% полагают, что она выявляет различные заболевания.

Опрос по телефону проведен 3 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, следят за состоянием своего здоровья большинство жителей России (76%), чаще женщины (80%) и люди 18−34-лет (80%).

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