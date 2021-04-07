Ташкент, , 11:39 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Узбекистане получили 49 602 человека, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Вакцинация населения в Узбекистане началась 1 апреля. В Ташкенте вакцину получили 9390 человек, в Самарканде — 6334, Андижане — 4962, Ташкентской области — 4984, Намангане — 4789. Всего в апреле планируется вакцинировать 142 тыс. человек.

Отметим, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения Узбекистана составила 34,5 млн человек. Таким образом, в апреле планируется вакцинировать 0,4% населения республики.

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