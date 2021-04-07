Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM 64-летнюю жительницу Екатеринбурга обманули мошенники, которым она отдала 1,3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Горожанка является профессором одного из местных вузов. Мошенники позвонили ей под видом службы безопасности банка. Злоумышленники предложили женщине «защитить» счёт, который якобы пытались взломать. Для этого они попросили жертву оформить кредит.

Полученную сумму профессор направила на счёт мошенников. Позже горожанка призналась, что знала о подобных случаях мошенничества, но потеряла бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области мошенникам неоднократно удавалось обманывать и пожилых, и молодых граждан, звоня им под видом сотрудников правоохранительных органов или службы безопасности банка.

Читайте ранее в этом сюжете: Мошенники похитили у уральской пенсионерки 500 тыс. рублей