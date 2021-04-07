Салехард, , 11:38 — REGNUM Для ямальских неработающих пенсионеров, стажистов и инвалидов, которые выехали для проживания за пределы региона, сохраняется ежемесячное пособие в две тысячи рублей. Соответствующее решение принято Заксобранием ЯНАО 7 апреля.

Ежемесячное пособие в размере 2000 рублей будет сохранено при переезде после 1 января 2021 года на постоянное место жительства за пределы Ямала, но в пределах Российской Федерации. Ранее доплата полагалась лишь проживающим в регионе пенсионерам, стажистам и инвалидам.

Для начисления выплаты в полном размере необходимо подать заявление в течение шести месяцев с момента выезда с Ямала. При отсутствии возможности подачи заявления в электронной форме, его можно направить в орган соцзащиты населения «Почтой России».