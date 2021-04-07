Новокуйбышевск, Самарская область, , 11:44 — REGNUM Мужчину заподозрили в разбойном нападении на магазин в Самарской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что 1 апреля стражи порядка Новокуйбышевска получили сообщение о разбойном нападении на магазин.

«Продавец магазина пояснила, что преступник порезал ей лицо и руку, после чего забрал деньги из кассы и скрылся», — сообщает пресс-служба ведомства.

В это же время, полицейские, находившиеся на маршруте патрулирования, увидели бегущего мужчину, который заметил приближающийся служебный автомобиль и попытался скрыться. В результате мужчина был задержан. Его заподозрили в совершении разбойного нападения на торговую точку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Подозреваемый находится под стражей.

Сообщается, что подозреваемый безработный 38-летний мужчина ранее был судим за хранение наркотиков и тяжкие имущественные преступления.

«Стражами порядка похищенные денежные средства изъяты у задержанного в полном объеме. В настоящее время принимаются меры к установлению орудия преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самары заподозрили в четырех разбойных нападениях на магазины.