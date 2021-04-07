Новокуйбышевск, Самарская область, 7 апреля 2021, 11:44 — REGNUM Мужчину заподозрили в разбойном нападении на магазин в Самарской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщается, что 1 апреля стражи порядка Новокуйбышевска получили сообщение о разбойном нападении на магазин.
В это же время, полицейские, находившиеся на маршруте патрулирования, увидели бегущего мужчину, который заметил приближающийся служебный автомобиль и попытался скрыться. В результате мужчина был задержан. Его заподозрили в совершении разбойного нападения на торговую точку.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Подозреваемый находится под стражей.
Сообщается, что подозреваемый безработный 38-летний мужчина ранее был судим за хранение наркотиков и тяжкие имущественные преступления.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самары заподозрили в четырех разбойных нападениях на магазины.