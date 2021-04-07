Москва, , 11:40 — REGNUM Общая просроченная задолженность по заработной плате снизилась в России за февраль 2021 года на 67 млн рублей. Об этом 7 апреля сообщил глава Роструда Михаил Иванков в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«По данным Росстата на 1 февраля этого года, просроченная суммарная задолженность по зарплате по стране составила 1,872 млрд рублей. Это на 400 млн меньше, чем было год назад. Динамика к сокращению. За период с 1 февраля по 1 марта еще на 67 млн задолженность снизилась», — заявил он.

При этом Иванков уточнил, что вопросы задолженности по заработной плате и охраны труда являются главными проблемами, с которыми борется возглавляемое им ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области с 7 апреля начинается погашение задолженности по зарплате работникам шахты «Алексиевская».