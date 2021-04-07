Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли девять тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 апреля.

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Дозу антиковидной вакцины получили уже 168 003 (+9 001 за сутки) жителя Ростовской области человека. Завершили вакцинацию 101 684 человека (+1 199 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области прививочная кампания проходит с использованием препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). За весь период в регион поступило порядка 180 тыс. доз антиковидной вакцины. Предполагается, что прививку от COVID-19 на Дону получат более 2 млн человек (60% населения).

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