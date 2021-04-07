Кемерово, , 11:34 — REGNUM В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста и воспрепятствования его работе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об инциденте ранее появилась в СМИ.

По данным следствия, нападение на главного редактора сетевого издания «Новости Киселёвска» произошло в вечернее время в феврале. По словам самой потерпевшей, причиной стало осуществление ею профессиональной деятельности.

В рамках расследования следователи намерены проверить круг общения журналистки и установить участников инцидента.

«В настоящее время следователь территориального следственного отдела выехала в город Екатеринбург, чтобы допросить женщину и признать ее потерпевшей по уголовному делу», — отметили в управлении.

Напомним, в марте корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова трое мужчин пытались похитить из кафе в центре Екатеринбурга. Похитители представились «сотрудниками полиции». Но журналист не растерялся, на шум сбежались сотрудники кафе, и нападающие поспешили покинуть помещение.

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