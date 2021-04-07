Пенза, , 11:35 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили среди 42 727 человек. За сутки заболел еще 101 житель, а днем ранее — 99 пензенцев. Об этом 7 апреля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 39 912 пациентов, или 93,4% от общего числа заболевших. За сутки выписались 188 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом всего 555 пациентов, пятеро — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область поступил очередной транш антиковидной вакцины в количестве 4,2 тыс. доз. Таким образом, в регион с начала прививочной кампании доставили свыше 80 тыс. доз вакцины.

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