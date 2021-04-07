Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 43 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 7 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 23 092 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 43.

Вылечились 21 058 пациентов, или 91,2%. Из них за сутки выписан в связи с выздоровлением 41 человек. В настоящее время продолжают лечение 772 пациента с диагнозом COVID-19.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике скончались 1262 человека.

Отметим, что 8 и 9 апреля в Чебоксарах мобильный прививочный пункт Центральной городской больницы будет работать в ТЦ «Каскад». Желающих будут прививать от COVID-19.