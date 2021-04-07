Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM В Ленинградской области с начала апреля продолжает регистрироваться высокая суточная смертность от COVID-19. За минувшие сутки в Ленобласти скончалось еще 14 пациентов — столько же смертей было и днем ранее. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных ковидом, в регионе скончались 1011 человек человек. Об этом 7 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Также в регионе продолжается ежедневный рост числа зараженных. Так, за минувшие сутки в области выявили 92 новых носителя, что на два человека меньше, чем было сутками ранее,. Как уточняют в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти, новые случаи заражения выявлены в 49 населенных пунктах региона. Наибольшее число в официальной столице региона — Гатчине (7), а также в городах Всеволожск, Луга и Сланцы (по 6).

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 40 523 инфицированных, из них 37 904 человека выздоровели, в том числе 91 пациент выписан за минувшие сутки. Умерли от ковида 1011 жителей.

«В настоящий момент в регионе развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Из них 459 свободны (37,81%), в том числе 140 — в палатах реанимации», — уточнили ИА REGNUM в комздраве региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Район на востоке Ленобласти исключен из «красной» зоны по коронавирусу