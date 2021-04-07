Воронеж, , 11:32 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 7 апреля. Накануне, 6 апреля, был зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусом.

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За прошедшие сутки в Воронежской области выписаны с выздоровлением после коронавируса сразу 199 человек. За тот же период зарегистрирована смерть 17 пациентов с ранее подтверждённым COVID-19.

В общей сложности за весь период пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 76 548 человек, выздоровели 71 211 пациентов. Врачи оказались бессильны и не смогли помочь 2 911 ковид-пациентам.