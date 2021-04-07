Таллин, , 11:31 — REGNUM Нелогичной и странной является ситуация с процессом вакцинации от коронавируса, когда вакцинируются пожилые, но не молодые люди. А многие работники важных для общества профессий остаются и вовсе без вакцины. Об этом мэр Таллина, член входящей в правительство Центристской партии Михаил Кылварт заявил гостелевидению Эстонии ETV.

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"Мне кажется, что в вопросе вакцинации важна не только скорость, но и количество. Люди более молодого возраста тоже нуждаются в вакцинации, так как они ходят на работу, забирают детей из детского сада, посещают школы, а также навещают своих пожилых родителей. И этих людей нужно вакцинировать параллельно», — заявил он.

По его оценке, также абсолютно нелогично, что на данный момент не вакцинируются, например, работники детских садов, водители автобусов и другие работники важных для бесперебойной работы столичной жизни профессий.

Мэр Таллина считает неправильной ситуацию, при которой он сам будет вакцинирован прежде, чем представители таких профессий.