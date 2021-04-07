Москва, , 11:31 — REGNUM За минувшие сутки в Москве подтверждено 1585 случаев заражения коронавирусом, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Подтверждено 1585 новых случаев заражения, госпитализировано 945 человек, скончался 51 пациент», — рассказали в штабе.

За сутки в столице поправил здоровье и был выписан 1551 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 37 533 человека.

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