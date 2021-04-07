Ставрополь, , 11:30 — REGNUM В столице Ставропольского края цены на проезд в общественном транспорте вернули к прежним значениям. Такое решение было принято 6 апреля в ходе встречи руководства регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта с представителями компаний-перевозчиков, обслуживающих городские маршруты.

«По итогам встречи принято решение оставить размер стоимости проезда на прежнем уровне. Также перевозчикам было рекомендовано представить обоснование повышения стоимости проезда с учетом рентабельности по каждому маршруту», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram.

Как уточнили в миндоре Ставрополья, по закону перевозчики вправе самостоятельно устанавливать тарифы на проезд в маршрутках и автобусах, однако они должны не менее чем за 30 дней официально уведомить об изменении министерство транспорта и владельцев автовокзалов (автостанций). О повышении размера стоимости проезда должны быть заранее уведомлены и пассажиры.

Между тем цены на проезд в краевой столице поднялись с 5 апреля, вопреки федеральному законодательству без согласования с региональным ведомством. Сразу на пять рублей — до 30 рублей — выросла стоимость проезда в маршрутных такси, до 28 рублей повысились цены на проезд в автобусах ПАЗ.

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