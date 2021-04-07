Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки не смогли победить коронавирус 25 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 апреля.

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От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV, скончались 13 женщин в возрасте от 63 до 88 лет и 12 мужчин в возрасте от 56 до 92 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 3 719 жителей Ростовской области.

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