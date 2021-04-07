Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM От введенных в 2020 году органами власти ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции в той или иной степени пострадали 83% предприятий Петербурга. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 7 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.

«Воспользовались же мерами государственной поддержки менее 30% предпринимателей», — отметил бизнес-омбудсмен, выступая в Законодательном собрании Петербурга.

Абросимов сообщил, что большинство обращений к нему в 2020 году как раз касалось трудностей предпринимателей в доступе к объявленным федеральными и государственными властями мерам государственной поддержки.

Основные проблемы у предпринимателей наблюдались в сфере продления договора аренды земельного участка на срок до трех лет в упрощенном порядке. Также озабоченность у бизнес-омбудсмена Петербурга вызвали проблемы в сфере кадастра, земельных отношений и имущественных прав.