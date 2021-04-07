Москва, , 11:43 — REGNUM Ограничение доступа к сервису Zoom для российских госучреждений не отразится на работе школ. Об этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил 7 апреля на онлайн-конференции, посвящённой качеству образования в России.

Он отметил, что в России создана своя система видео-конференц-связи «Сферум», поэтому образовательные учреждения готовы к любой ситуации. Сфера просвещения, подчеркнул он, будет в большей степени ориентироваться на отечественные программные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дистрибутор решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» предупредил партнёров о запрете продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям из стран региона. В Российской академии наук (РАН) по этому поводу заявили, что готовы полностью перейти на отечественные IT-сервисы.

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