Москва, , 11:28 — REGNUM Законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Фракция вносит важнейший законопроект, который касается многострадальной пенсионной реформы. Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет», — сказал Миронов.

По его словам, предыдущим правительством, которое пролоббировало повышение пенсионного возраста, «была сделана очень большая социальная, политическая и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять».

«Чем раньше мы исправим, тем лучше для наших граждан и нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

Читайте также: Жители РФ хотят отменить пенсионную реформу и наказать взяточников — ВЦИОМ