Москва, 7 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Фракция вносит важнейший законопроект, который касается многострадальной пенсионной реформы. Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет», — сказал Миронов.

По его словам, предыдущим правительством, которое пролоббировало повышение пенсионного возраста, «была сделана очень большая социальная, политическая и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять».

«Чем раньше мы исправим, тем лучше для наших граждан и нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

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