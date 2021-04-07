Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста внесен в Госдуму
Москва, 7 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
«Фракция вносит важнейший законопроект, который касается многострадальной пенсионной реформы. Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет», — сказал Миронов.
По его словам, предыдущим правительством, которое пролоббировало повышение пенсионного возраста, «была сделана очень большая социальная, политическая и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять».
«Чем раньше мы исправим, тем лучше для наших граждан и нашей страны», — подчеркнул парламентарий.
Читайте также: Жители РФ хотят отменить пенсионную реформу и наказать взяточников — ВЦИОМ