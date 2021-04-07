Москва, , 11:27 — REGNUM

Более 300 тысяч заявок на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подали школьники и студенты колледжей. Старт конкурса поддержал президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что в новом сезоне вместе со старшеклассниками в конкурсе могут участвовать и школьники 5−7 классов: «С этим предложением выступили сами ребята: в прошлом году многие финалисты отмечали, что их младшие братья и сестры тоже хотели бы стать частью «Большой перемены». Кроме того, участники первого сезона регулярно проводят «Дни «Большой перемены» в своих регионах, где рассказывают ребятам помладше о возможностях, которые открывает конкурс. Поэтому было принято решение расширить возрастные категории участников. Для учеников 5−7 классов подготовлен специальный игровой трек, а 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно».

Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Победители среди учеников 8−10 классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8−9 классов и 150 студентов 1−2 курсов получат по 200 тысяч рублей.

Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы — подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучениев российских вузах.