Тегеран, , 11:27 — REGNUM Власти Ирана подтвердили факт взрыва на иранском торговом судне Saviz в Красном море. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его слова, судно получило незначительные повреждения у побережья Джибути 6 апреля. Хатибзаде добавил, что причины взрыва пока выясняются.

Напомним, 6 апреля официальный представитель Пентагона Джессику Макналти заявила, что США не причастны к взрыву на иранском судне Saviz.

Ранее арабские СМИ сообщили, что на иранском судне в Красном море взорвалась мина, установленная израильскими диверсантами.

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