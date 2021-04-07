Сеул, , 11:42 — REGNUM В экономике Южной Кореи наблюдается ослабление спада, поскольку ситуация в производственном секторе улучшается, благодаря росту экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

В документе, опубликованном 7 апреля, отмечается, что сфера услуг по-прежнему испытывает спад, однако он замедлился после того, как в феврале текущего года правила социального дистанцирования были смягчены.

В феврале также был отмечен стремительный рост промышленного производства, что является признаком восстановления экономики.

Экспорт, на который приходится половина экономического роста, увеличился в марте на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Настроения потребителей и производителей также заметно улучшились на фоне ожиданий восстановления экономики.

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Тем не менее, экономическая неопределённость достаточно высока из-за возобновления роста числа новых случаев заражения коронавирусом.