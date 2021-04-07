Нью-Йорк, США, , 11:36 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке пострадал как минимум 21 человек. Об этом 7 апреля сообщает городская пожарная служба на своей странице в соцсети Instagram.

Уточняется, что на данный момент из-за возгорания было эвакуировано 90 семей, что составляет около 240 человек. Также указывается, что в настоящее время на месте происшествия работают 350 пожарных и сотрудников скорой помощи.

«К счастью, серьезных травм нет, у нас 21 пациент, среди них 16 пожарных, они были доставлены в ближайшие больницы», — говорится в сообщении.

При этом, по данным телеканал CNN, пожар произошел в жилом доме на 150 квартир в нью-йоркском районе Куинс. Также указывается, что работы по ликвидации пожара продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновске произошёл крупный пожар в жилом доме по улице Марата, из-за которого из здания были эвакуированы 35 человек.