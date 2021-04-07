Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили на три случая заражения коронавирусом больше, чем днём ранее. Положительный результат теста на SARS-CoV получил 241 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 апреля.

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Новые носители инфекции выявлены в 39 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (99), Новошахтинске (11) и Красносулинском районе (восемь). Более 22% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 82 522 случая заражения коронавирусом.

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