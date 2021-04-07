Москва, , 11:26 — REGNUM Следят за состоянием своего здоровья большинство жителей России (76%), чаще женщины (80%) и люди 18−34-лет (80%), приводит данные ВЦИОМ.

Не следят за здоровьем 22% граждан, чаще мужчины (26%) и люди 45−59-лет (26%). При этом каждый третий опрошенный (35%) оценивает свое здоровье как хорошее (35%) или удовлетворительное (52%).

Позитивные оценки своему здоровью дают граждане молодого возраста: 69% — среди 18−24-летних, 58% — среди 25−34-летних. Люди старше 45 лет оценивают состояние здоровья как удовлетворительное (60−69%). Негативные оценки дают 13% граждан.

Телефонный опрос проведен 3 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, осознают необходимость следить за своим здоровьем 80% жителей России.

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