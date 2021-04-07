Джакарта, , 11:25 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии предоставит помощь в размере 500 тысяч индонезийских рупий ($34) на семью, пострадавшую от наводнений в провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает CNN Indonesia.

Агентство будет ежемесячно выплачивать семьям по 500 тысяч индонезийских рупий. Деньги могут быть использованы людьми, которые потеряли свои дома, для временной аренды жилья.

Агентство предоставило пострадавшим помощь в виде 15 упаковок с продуктами, 30 упаковок готовых к употреблению продуктов питания, 30 упаковок с пищевыми добавками, 280 одеял, 600 саронгов, 1000 тканевых масок, 1000 медицинских масок и 2250 наборов для проведения экспресс-тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии объявили о введении статуса чрезвычайного положения (ЧП) в ряде поврежденных районов из-за наводнений, оползней и волн.

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