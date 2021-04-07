Пенза, , 11:30 — REGNUM В Пензенскую область поступил очередной транш антиковидной вакцины в количестве 4,2 тыс. доз. Таким образом, в регион с начала прививочной кампании доставили свыше 80 тыс. доз вакцины, сообщает пресс-служба облминздрава.

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По состоянию на 7 апреля вакцинацию против COVID-19 в Пензенской области прошли 68 523 человека, оба компонента вакцины получили 40 253 жителя. На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили более 32 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) изучит, были ли проведены клинические исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в соответствии с этическими и научными международными стандартами.

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