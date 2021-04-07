Краснодар, , 11:22 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 7 апреля. Это на три случая меньше, чем было подтверждено 6 апреля.

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«В Краснодаре выявили 28 случаев, в Сочи — 13, в Новороссийске — 11. Девять заболевших в Приморско-Ахтарском районе, семь — в Белореченском и пять — в Геленджике. Четыре положительных результата в Тихорецком районе. По три — в Усть-Лабинском и Армавире», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае подтверждено 43 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 37 878 человек. Коронавирус и осложнения на его фоне стали причиной смерти 2 404 пациентов в регионе. На 7 апреля в ковид-стационарах лечатся 1306 пациентов, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 68 человек, ещё один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации. С лёгкой формой ковида дома лечатся 1 534 человека.