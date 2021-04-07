Кемерово, , 11:19 — REGNUM В Кемеровской области с 7 апреля начинается погашение задолженности по зарплате работникам шахты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на эти цели ранее федеральные власти выделили более 200 млн рублей.

«Благодаря помощи правительства РФ мы с сегодняшнего дня приступаем к выплате — погашении задолженности — на шахте «Алексиевская». Я дал поручение в течение двух недель эти выплаты произвести», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как отмечается, общий долг предприятия, которое с 2017 года находятся в процедуре банкротства, составил 827 млн рублей, в том числе 203 млн перед сотрудниками. Зарплату не получали в том числе те, кто в настоящее время занимается жизнеобеспечением шахты.

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