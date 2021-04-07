Москва, , 11:24 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 122,3 млн. Об этом 7 апреля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 06.04.2021 проведено 122 370 724 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 249 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 491 362 человека.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 5 апреля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 122 121 041.