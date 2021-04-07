Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 705 новых зараженных коронавирусом пациентов, это на три случая больше, чем сутками ранее. Об этом 7 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего за время пандемии в городе на Неве подтвержден 399 591 случай заражения, выздоровели 354 689 человек, в том числе 939 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли отковида 12 488 горожан, в том числе за минувшие сутки в Северной столице было зарегистрировано еще 36 летальных исходов.

«Общий тренд на снижение распространения новой коронавирусной инфекции продолжается, но стихание второй волны эпидемии идет медленно и нестабильно. Существует вероятность нового роста заболеваемости», — отметили ранее в региональном оперативном штабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге резко увеличили тестирование на коронавирус