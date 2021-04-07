Вашингтон, , 11:26 — REGNUM В сети появился тизер нового трёхрядного внедорожника Jeep Commander. Изображение распространила пресс-служба автопроизводителя.

Тизер нового трёхрядного внедорожника Jeep Пресс-служба Jeep

Построена новинка на базе модели Jeep Compass. Автомобиль предназначен исключительно для бразильского рынка. На опубликованном тизере видна только передняя часть кроссовера — головная оптика и радиаторная решётка.

Автопроизводитель оснастит Commander интеллектуальным круиз-контролем, опцией предотвращения фронтальных и боковых столкновений и мультимедийной развлекательной системой со встроенным Wi-Fi.

В движение Commander приводит турбированный двигатель рабочим объёмом 1,3 литра. Производительность будущей новинки пока не раскрывается.

Ранее японская тюнинговая компания Liberty Walk представила внедорожник Jeep Wrangler в версии Fairline. У машины была срезана крыша, убраны почти все стёкла, а от дверей осталась лишь одна обрешётка. Кроме того, специалисты ателье установили на авто дополнительную оптику и силовой обвес.

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