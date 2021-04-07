Уфа, 7 апреля 2021, 11:39 — REGNUM Современные компьютерные классы намерены оборудовать в 1109 школах Башкирии к 2023 году. Об этом 7 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Он также отметил, что в настоящее время без интернета обойтись нельзя, наступило время цифровой трансформации.
Хабиров напомнил, что за минувшие два года в республике были подключены к интернету 640 школ, а в 2021 году к интернету будут подключены все общеобразовательные учебные заведения региона: не подключенными остались 316 школ.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить распределительные линии связи в более 200 населенных пунктах республики.