Уфа, , 11:39 — REGNUM Современные компьютерные классы намерены оборудовать в 1109 школах Башкирии к 2023 году. Об этом 7 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

«В январе прошлого года наш президент анонсировал проект «Доступный интернет», выступая с посланием к Федеральному собранию. Мы подхватили проект и решили все школы подключить к интернету, а к 2023 году 1109 школ оснастить современными компьютерным классами», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что в настоящее время без интернета обойтись нельзя, наступило время цифровой трансформации.

Хабиров напомнил, что за минувшие два года в республике были подключены к интернету 640 школ, а в 2021 году к интернету будут подключены все общеобразовательные учебные заведения региона: не подключенными остались 316 школ.

«Это была масштабная задача. Ведь мы четвертые в России по количеству школ, всего их у нас — 1873. Закончим эту историю обязательно, и все школы Башкортостана будут с интернетом», — в заключении сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить распределительные линии связи в более 200 населенных пунктах республики.