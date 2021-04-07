Салехард, , 11:18 — REGNUM На Ямале подход к назначению пособий на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей станет дифференцированным. Об этом сообщает депутат Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова в своём телеграм-канале.

Отныне выплата будет зависеть от доходов семьи, такое решение приняло Заксобрание ЯНАО 7 апреля. Новый порядок начисления детских пособий позволит помогать семьям адресно, учитывая принципы справедливости и нуждаемости, отметила парламентарий.

Базовое пособие составляет 50% или 8 514 рублей от прожиточного минимума и назначается, если доход заявителя ниже регионального прожиточного минимума на день обращения. Выплата в размере 75% от прожиточного минимума назначается, если доход даже с учётом базовой выплаты остаётся меньше регионального прожиточного минимума на день обращения. Пособие в 100% величины прожиточного минимума будет назначаться, если даже с учётом предыдущей выплаты доход семьи остался ниже прожиточного минимума.

«Закон вступает в силу с 1 апреля. При необходимости, семьям сделают перерасчёт с 1 января этого года. Ожидается, что ежемесячная денежная выплата будет варьироваться на Ямале от 8 451 до 16 903 рублей», — сообщила Надежда Гудкова.

Напомним, ранее пособие на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей было стандартным — 50% от прожиточного минимума.