Москва, , 11:15 — REGNUM В частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались контрольные итоговые проверки, сообщили в министерстве обороны России.

Военнослужащие отработают мероприятия по приведению полков и частей в высшие степени боевой готовности. Кроме того, ракетные полки решат задачи по выводу на маршруты боевого патрулирования.

В министерстве отметили, что проверки проходят по итогам обучения в 80 воинских частях РВСН. К проверкам планируется привлечь 15 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Алтайском крае завершились командно-штабные учения Барнаульского соединения РВСН.

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