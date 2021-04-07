Тегеран, , 11:17 — REGNUM В настоящее время, когда Вашингтон проявил готовность к переговорам по «ядерной сделке» с Ираном, Тегеран готов вернуться к соблюдению своих обязательств по ядерной программе в случае снятия всех санкций. Об этом 7 апреля заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства страны.

«Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций», — приводит его слова агентство ISNA.

Также Рухани отметил, что власти Ирана проявляют готовность и намерены разрешить неразрешенные вопросы и проблемы.

«США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам — это победа иранского народа», — добавил иранский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что США, вероятно, придётся пойти на смягчение санкций в отношении Ирана, подпадающих под договор о ядерной сделке.