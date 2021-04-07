Москва, , 11:25 — REGNUM Российская академия наук (РАН) готова полностью перейти на отечественные IT-сервисы вместо программы для видеоконференций Zoom, если компания-разработчик запретит её использование. Об этом сообщил 7 апреля президент РАН, академик Александр Сергеев.

Ранее компания Zoom Video Communications отказала госучреждениям и госкомпаниям из России и стран СНГ в использовании своего программного обеспечения. К числу таких учреждений относится и РАН, которая пользовалась сервисом Zoom для проведения онлайн-мероприятий в период пандемии.

«Если компания Zoom откажет нам в использовании своего сервиса, мы перейдем на российские системы», — сказал Сергеев ТАСС.

По его словам, проблемой для академии такой переход не будет. Сергеев отметил, что понимает зарубежную компанию, ведь она, вероятно, опасается санкций. Он допустил, что ситуация пойдёт России даже на пользу — отечественные сервисы получат дополнительный стимул к работе.

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