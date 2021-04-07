Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области с начала года обнаружено около 70 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 апреля.

Большая часть опасных находок обнаружена в Матвеево-Курганском, Каменском и Аксайском районах. Так, например, в лесополосе неподалёку от села Рясное найдено 13 миномётных мин калибра 80 мм. В Октябрьском районе жители станицы Кривянской обнаружили снаряд, застрявший в стволе дерева.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года в Ростовской области уничтожили более 300 кг снарядов времён Великой Отечественной войны. Схрон боеприпасов был обнаружен неподалёку от населённого пункта — посёлка Средний Чир (Обливский район).

Напомним, что в 2020 году в Ростовской области было обнаружено и обезврежено более 1,7 тысячи боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области взорвали более 300 кг снарядов времён войны