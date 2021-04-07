Москва, , 11:10 — REGNUM Решение ввести пенсионный налоговый вычет для российских граждан — это было бы, как минимум, справедливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Уравнялись бы клиенты НРФ с гражданами, открывающими индивидуальные инвестиционные счёта (ИИС).

В конце концов, пенсионные накопления вкладываются в те же ценные бумаги, что и деньги на индивидуальных инвестиционных счетах, причем срок, в течение которого эти средства замораживаются, значительно более продолжительный, чем три года.

Впрочем, полагаю, граждане РФ уже довольно сильно разочарованы в негосударственном пенсионном страховании.

Отчеты от фондов или расчет пенсии на сайте госуслуг — хорошее лекарство от иллюзий. Так что принятие данной меры существенно ситуацию не изменит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу о налоговых льготах для клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые самостоятельно копят на пенсию, готов поддержать Банк России.

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