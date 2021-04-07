Москва, , 11:10 — REGNUM На востоке Москвы, неподалеку от Измайловского кремля, было демонтировано колеса обозрения. Об этом 7 апреля сообщается на сайте государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Развлекательный объект был возведен незаконно. Земельный участок, на котором он располагался был сдан в аренду для эксплуатации нежилых помещений без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений. На этом основании незаконная конструкция разобрана, нарушения земельного законодательства устранены.

«Разрешение на строительство аттракциона не выдавалось, участок под строительство не предоставлялся. По требованию Госинспекции по недвижимости приняты меры по пресечению нарушения. Строительство и размещение подобных развлекательных объектов должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством, так как любое несоответствие может повлечь за собой серьезные последствия и угрозу жизни граждан», — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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